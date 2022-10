Un contributo regionale di mezzo milione di euro per rimuovere la sabbia che fa da tappo alle lagune di Feraxi e Colostrai.

L'obiettivo è quello di salvaguardare le zone umide anche per creare le miglior condizioni per l’allevamento ittico e per la sicurezza idraulica dei due siti.

Previsto, in particolare, il dragaggio per la movimentazione dei sedimenti marini.

Gli stagni di Feraxi e di Colostrai si identificano nel Sarrabus: due siti di inestimabile valore ambientale che assicurano anche lavoro ed economia.

La Regione ha concesso il contributo al Comune di Muravera.

