Al via a Muravera i lavori del progetto di “Rigenerazione Urbana” per un investimento complessivo di 520mila euro (finanziamento regionale, il progetto è risultato vincitore di un bando). Si interverrà nell'area verde parallela alla via Roma di fronte al cimitero, dalla rotatoria di via Rio Santa Lucia in direzione del campo sportivo comunale. La prima fase di accantieramento riguarda l'area tra la rotatoria e l'incrocio con via dei Gelsi.

«Il progetto – spiega in una nota l’amministrazione comunale di Muravera guidata da Salvatore Piu - prevede la riqualificazione della porta di accesso al paese (lato mare) con l'obiettivo di restituire la vocazione di spazio pubblico di un'area attualmente non sfruttata per le sue potenzialità».

Sarà realizzato un nuovo percorso pedonale in calcestruzzo architettonico drenante pigmentato con la rimozione di muri e superfici cementate ormai deteriorate. Lungo il percorso pedonale saranno inseriti servizi per migliorare la vivibilità e la fruibilità dello spazio pubblico, come spazi di sosta e relax, sedute, giochi per bambini dotati di antitrauma, tavoli, rastrelliere per la sosta delle biciclette. Saranno mantenuti i parcheggi e installato un nuovo impianto di illuminazione e di irrigazione.

Al termine dei lavori l’area potrebbe diventare uno dei principali punti di svago e di aggregazione del paese.

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