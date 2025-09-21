Avevano appeso dei vestiti in modo artistico nel centro storico di Muravera per manifestare a favore della Palestina con l’iniziativa “Nei loro panni”. Parte dei vestiti della prima fila che andavano a formare le bandiere, appunto, della Palestina, è stata strappata durante la notte.

A denunciare l’atto vandalico l’associazione Domu Mia.

«È un atto vandalico che non resterà impunito – ha detto il presidente dell’associazione Ninni Santus - perché non colpisce solo un’installazione, ma il lavoro e il cuore delle volontarie e dei volontari che l’hanno costruita, e il messaggio di umanità e solidarietà che rappresenta».

Oltre ai vestiti sono sparite altre bandiere esposte in via Speranza e in via Portico, assieme ai tasselli di fissaggio. «Noi non arretriamo – ha concluso Santus - continueremo a difendere la libertà di espressione, la memoria collettiva e la voce dei popoli oppressi».

