Incendio di un camper in sosta in territorio del Comune di Muravera.

La squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito è intervenuta nel primo pomeriggio di ieri in un'area rurale della località "Nuraghe Cann'e Frau".

Gli operatori hanno spento le fiamme che hanno coinvolto l'intero veicolo alimentato a gpl, oltre che parte della vegetazione, quindi hanno circoscritto il rogo bonificando ed evitando l’allargamento del fronte delle fiamme.

Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

