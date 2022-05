È un 38enne di Muravera, di professione allevatore, l’ennesima vittima di una truffa avvenuta attraverso internet. L’uomo aveva ricevuto una proposta di vendita per due pneumatici di un trattore agricolo da parte di un coetaneo di Giuliano in Campania. Attraverso una ricarica su una carta prepagata aveva versato 660 euro ma l’autore del raggiro non gli ha mai inviato quando acquistato.

Dopo le indagini, i carabinieri di Villaputzu sono arrivati a identificare il 38enne campano denunciandolo per truffa aggravata.

