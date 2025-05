Tre settimane di apertura, ora chiude di nuovo. Nella galleria Arexini a Muravera, sulla strada statale 125 “Orientale Sarda”, è tutto pronto per l’inizio dell’ultima fase dei lavori di ammodernamento. Il cantiere era stato sospeso in via temporanea lo scorso 17 aprile, per limitare i disagi alla circolazione durante il periodo festivo: mercoledì si riparte, con gli inevitabili disagi già noti da tempo.

La ripresa delle attività rende necessario lo stop della circolazione in entrambi i sensi. L'Anas ha definito come il traffico sarà riposizionato sulla viabilità secondaria, secondo il seguente percorso alternativo:

- il traffico in direzione Tortolì sarà deviato sull'ex Statale 125 allo svincolo all’altezza del km 39,300, verso l’abitato di Muravera, per poi immettersi sulla circonvallazione (via Sarrabus), proseguire sulla viabilità comunale e reimmettersi sull'Orientale Sarda utilizzando lo svincolo all’altezza del km 47;

- il flusso veicolare diretto a Cagliari sarà invece deviato al km 47 verso l’abitato di Muravera sulla ex statale 125, proseguire lungo la viabilità comunale fino a reimmettersi sulla statale 125 Var allo svincolo all’altezza del km 39,300.

Sarà inoltre sempre consentito l'accesso al distributore di carburante ubicato al km 41,650 dell'Orientale Sarda.

I lavori all’interno del tunnel, del valore complessivo di circa 12 milioni di euro, riguardano la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a Led, dei dispositivi luminosi di sicurezza e l’installazione dei nuovi impianti antincendio e di ventilazione. La riapertura al traffico è prevista entro il 30 maggio, a circa quattro mesi e mezzo dall'apertura del cantiere avvenuta lo scorso 13 gennaio.

(Unioneonline/r.sp.)

