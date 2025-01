Chiude la galleria de S’Arexini per lavori e Muravera - dopo vent’anni - si ritrova di nuovo con i mezzi pesanti in centro. Non solo: per raggiungere Cagliari da oggi saranno necessari almeno dieci minuti in più (anche quaranta invece per la tratta Cagliari-Tortolì).

I primi disagi nel paese di Muravera si sono visti già questa mattina anche se, per il momento, sono stati limitati.

«Un primo vero bilancio – spiega l’assessore alla viabilità di Muravera Fabio Piras – lo faremo nei prossimi giorni, quel che è certo è che i disagi aumenteranno di ora in ora soprattutto a causa dei mezzi pesanti. In alcuni punti la viabilità non è idonea e si potrebbero verificare lunghe code».

L’assessore all’Urbanistica Federico Lai invita tutti alla prudenza: «Percorrete la strade di Muravera senza correre e con la massima attenzione».

