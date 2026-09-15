Sarroch si prepara a una chiusura temporanea dell’ufficio postale di via al Mare. Dal 22 settembre al 28 ottobre 2026, la sede resterà chiusa al pubblico per consentire l’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di cittadinanza digitale.

L’intervento rientra nel piano di adeguamento e digitalizzazione degli uffici postali e punta a trasformare la struttura in un punto di accesso più moderno e integrato a una serie di servizi destinati ai cittadini.

Durante il periodo dei lavori, per limitare i disagi legati alla chiusura, la sede di riferimento sarà quella di Villa San Pietro, in Corso Vittorio Emanuele 39. L’ufficio sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

A partire dal 23 settembre, sarà possibile rivolgersi alla sede di Villa San Pietro anche per il ritiro di pacchi e della corrispondenza non consegnata e lasciata in giacenza. Potranno inoltre essere effettuate le operazioni che, per la loro natura, sono vincolate all’ufficio postale presso il quale è radicato il rapporto, comprese quelle relative a conti, libretti e Buoni Postali Fruttiferi.

La chiusura comporterà inevitabilmente qualche disagio per gli utenti di Sarroch, ma l'obiettivo dell'intervento è quello di rendere la sede più funzionale e di ampliare i servizi a disposizione della cittadinanza, attraverso un modello di ufficio postale più moderno e digitale.

Salvo imprevisti, la riapertura dell’ufficio di via al Mare è prevista per giovedì 29 ottobre. Eventuali variazioni rispetto al cronoprogramma saranno comunicate da Poste Italiane.

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