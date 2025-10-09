Diverse opere pubbliche saranno realizzate a Muravera: previsto un parco giochi nel cortile della scuola di via Montessori per una spesa di 80mila euro. Altri 80 mila euro saranno destinati al completamento delle opere già avviate nella Piazza Nostra Signora di Bonaria e lungo la pista ciclabile di Costa Rei, per un quadro economico iniziale di circa 254mila euro. Previsti anche interventi di manutenzione straordinaria degli impianti semaforici e per la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati, finanziati per circa 80mila euro. Si interverrà anche sulle strade strade campestri con una spesa di 250mila ero in località Santa Gruxi – Zona Agrumeti e la Strada Vicinale Baccile Giorgi – Località Tuerra, finanziati dalla Regione. Alcune di queste opere saranno realizzate con fondi della tassa di soggiorno del 2024.

