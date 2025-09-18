Il Piano particolareggiato del Centro storico di Muravera, particolarmente atteso, è stato approvato con delibera del Commissario preposto.

Il Piano è uno strumento fondamentale per garantire un equilibrio tra la conservazione del tessuto storico e le esigenze di sviluppo sostenibile e moderno, tutelando il valore paesaggistico e migliorando la qualità urbana e sociale. «L'iter burocratico - informa il Comune- va ora avanti con la trasmissione degli atti all’Assessorato regionale degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, ai fini dell’approvazione paesaggistica, e la definitiva pubblicazione sul Buras».

