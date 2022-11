Sono in corso di realizzazione i lavori di ripristino della pavimentazione lungo via Marconi, nel tratto dalla Chiesa alla Scuola Primaria. Si tratta di un intervento nel centro storico che, come si legge in un comunicato del Comune, «sarà interessato da interventi di rifacimento e reintegro del materiale lapideo, insieme alla sostituzione di alcune delle canalette longitudinali di mezzeria».

Miglioramenti, inoltre, in tema di «funzionalità della strada» e di «corretto deflusso delle acque meteoriche».

Per il periodo dell'esecuzione dei lavori, con termine previsto al 12 dicembre, «chiediamo comprensione ai cittadini per i possibili disagi», precisano dall’Amministrazione.

