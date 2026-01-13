Un'autentica epoca di educazione e dedizione si chiude per Muravera con la scomparsa della maestra Claudia Mela, che avrebbe compiuto cento anni il prossimo luglio. La sua morte lascia un profondo dolore in tutta la cittadinanza che la ricorda come un punto di riferimento per intere generazioni di alunni.

Claudia Mela non era solo un’insegnante, ma una figura capace di trasmettere ai suoi bambini, anche una volta diventati adulti, valori di cultura, rispetto e generosità, sempre con un sorriso e una parola gentile.

«Claudia Mela ha dedicato la sua vita all’educazione e alla crescita dei più giovani senza mai risparmiarsi – ha sottolineato il sindaco di Muravera Salvatore Piu - Con la sua cultura e la sua disponibilità ha formato e accompagnato innumerevoli studenti, lasciando un’impronta indelebile nei cuori di chi l’ha conosciuta. La sua scomparsa è una grande perdita per Muravera, ma la sua memoria vivrà nei suoi insegnamenti e nel suo spirito generoso».

