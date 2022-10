Si cerca di bruciare i tempi per riportare a casa la squadra che con diverso nome (COS), sta dusputando il campionato di Serie D a Tertenia. La Giunta comunale di Muravera ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del campo da gioco ( impianto sportivo comunale), partecipando al bando "Sport e Periferie 2022". La spesa prevista è di 800mila euro, di cui 500mila attraverso il bando e gli altri 300mila euro che dovrebbero arrivare attraverso un mutuo.

Il progetto prevede prevalentemente il rifacimento e l’adeguamento alla normativa del terreno di gioco del campo di calcio a 11 delle dimensioni attuali di 101,00x60,00 metri, con la sostituzione del manto in erba artificiale ormai completamente deteriorato per il notevole utilizzo, con un manto in erba artificiale di ultima generazione come definito dal Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di Muravera è l’ottenimento dell’idoneità dell’impianto allo svolgimento dell’attività sportiva al suo interno, realizzando gli interventi necessari ad avere l’agibilità per partite ufficiali del campionato nazionale dilettanti.

Gli interventi previsti riguardano:

• Rifacimento e adeguamento del campo di calcio in erba sintetica

• Efficientamento energetico degli spogliatoi atleti e arbitri

• Installazione di un impianto fotovoltaico

• Adeguamento servizi igienici spettatori

• Adeguamento percorso per l'accesso alla tribuna e ai servizi igienici.

