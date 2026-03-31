Muravera dedica un pomeriggio di confronto e informazione alla “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo”, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per il 2 aprile di ogni anno con l’obiettivo di aumentare conoscenza, rispetto e inclusione verso le persone con disturbo dello spettro autistico (ASD).

La Neuropsichiatria Infantile dell’Asl Cagliari ha così programmato un incontro gratuito aperto alla cittadinanza per promuovere ascolto, informazione e sensibilizzazione. Durante la sessione saranno trattati i principali aspetti legati allo spettro autistico e ai bisogni delle famiglie: “Segnali precoci dello sviluppo atipico”, “Quando chiedere una valutazione” e “Falsi miti sull’autismo”. L’iniziativa si svolgerà a Muravera, in via Dario Cinus, dalle 15 alle 17.

La giornata fa parte di un evento globale che mira a favorire la comprensione di una condizione neuroevolutiva che interessa la comunicazione, l’interazione sociale e i comportamenti, e che varia ampiamente da persona a persona. Le celebrazioni nazionali e internazionali richiamano l’attenzione sui diritti, sulle sfide e sulle potenzialità delle persone con autismo, promuovendo azioni di inclusione in ambito scolastico, sanitario e sociale.

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