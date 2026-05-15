Un’iniziativa che intreccia devozione, tradizione e territorio, riportando al centro il valore del cammino come esperienza spirituale e comunitaria. Domenica 17 maggio torna l’appuntamento con “Su Camin’e Santrujosci Obispu”, il percorso devozionale e culturale tra i paesi del Gerrei promosso dall’associazione Santrujosci Obispu e dai Comuni di Silius e Ballao nell’ambito del progetto “Sulle Vie di San Giorgio Vescovo”. Il tracciato della giornata collegherà Silius a Ballao, attraverso un percorso di circa 180 metri di dislivello immerso nel paesaggio del Gerrei. Un percorso che rinnova il legame tra comunità e paesaggio attraverso la memoria e la partecipazione condivisa.

Il ritrovo è fissato alle 8 nella chiesa di Sante Perpetua e Felicita a Silius, dove sarà possibile effettuare le iscrizioni. La partenza è prevista per le 8.15, con arrivo stimato attorno alle 12 a Ballao, dove i pellegrini saranno accolti nella chiesa di Santa Maria Maddalena per il tradizionale timbro delle credenziali. Per i partecipanti sono disponibili le credenziali del Cammino, il cappellino e il fazzoletto ufficiali, segni di un percorso che unisce spiritualità, natura e identità culturale sarda. Per informazioni e adesioni è possibile contattare i referenti dell’associazione ai numeri: 335.780 2522 e 3479298975.

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