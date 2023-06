È stato per una vita agente della Polizia stradale, lavoro che l'ha portato in giro per tutta l'Italia e, in particolare, per ben venti anni, a Muravera, dove alla fine ha deciso di rimanere. E proprio oggi, giorno del suo centesimo compleanno, Muravera gli ha reso omaggio.

Antonio Pilia, ancora in ottima forma, ha festeggiato il secolo di vita insieme alla moglie 91enne, ai suoi tre figli e all'intera famiglia. A portargli il saluto del paese, a nome dell'amministrazione di Muravera, il consigliere comunale Michele Secci. Il sindaco Salvatore Piu ha rivolto al neo centenario un grandissimo augurio e ha sottolineato che «Muravera è con lei e con la sua famiglia».

Il neo-centenario ha ricevuto anche la visita del vice-comandante della Polizia Stradale di Muravera, Francesco Zedda, e dell'agente Stefano Seu che gli hanno portato gli auguri del comandante Michele Pinna. A Pilia sono giunte anche le felicitazioni del Questore e del Prefetto di Cagliari.

