Sola e senza sostituti nel reparto di Medicina dell'ospedale San Marcellino di Muravera, una dottoressa è rimasta al lavoro ininterrottamente dalle 12 di ieri per oltre trenta ore.

Dopo ventiquattro ore, a mezzogiorno di oggi, in corsia sono arrivati i carabinieri del Radiomobile per verificare l'accaduto.

"Avevo già inviato una diffida il 22 novembre perché c'erano dirigenti medici che stavano facendo anche 50 ore settimanali - precisa l'avvocato Giacomo Doglio, legale della dottoressa - denunciando la grave situazione psico-fisica che sono costretti a patire i sanitari in servizio a Muravera".

Una volta entrata in turno, la dottoressa ha fatto sapere ai superiori che non c'era il sostituto e non ha potuto smontare per non lasciare scoperto il reparto. Sulla vicenda, al momento, i militari non hanno inviato segnalazioni in Procura, limitandosi a verificare la situazione.

Francesco Pinna

