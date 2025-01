A Muravera l’Anas dopo alcuni incidenti è intervenuta per sistemare la segnaletica nel punto dove, lo scorso lunedì, una donna è finita fuori strada seguendo le indicazioni per Tortolì. Il cartello però non è stato rimosso: nello spazio sottostante è stato aggiunto un ulteriore cartello con la scritta “a 30 metri”.

Il caos va avanti da quando, il 13 gennaio, è stata chiusa per lavori la galleria S’Arexini sulla 125 Var e tutto il traffico fra Cagliari e l’Ogliastra transita per il centro abitato di Muravera. La donna al volante di una Lancia Y era finita fra i rovi seguendo alla lettera la freccia che indicava appunto, la svolta immediata per Tortolì. Svolta che però è trenta metri più avanti.

Il cartello aggiornato a Muravera (foto Agus)

In prossimità del cartello, di fronte al campo sportivo, l’amministrazione comunale di Muravera ha posizionato dei nastri bianchi e rossi per evitare eventuali incidenti causati anche dalla distrazione. Resta la criticità di un percorso alternativo disastrato.

© Riproduzione riservata