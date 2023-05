La Giunta comunale di Muravera ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di valorizzazione del patrimonio comunale finalizzati al miglioramento dell'accoglienza turistica, a Costa Rei. L'obiettivo è quello di riqualificare la piazza antistante la chiesa di Nostra Signora di Bonaria e lo Sportello Informazioni comunale. Prevista una spesa di 254mila euro.

Con la nuova sistemazione dello spazio pubblico sarà anche riordinata la vegetazione presente e saranno messe a dimora nuove piante. Come troveranno collocazione nuovi arredi urbani, i giochi per bambini, le sedute e il sistema di camminamenti che collegano la chiesa e gli immobili con via Ichnusa.

L'area sarà servita da un impianto di illuminazione pubblica e da uno di videosorveglianza.

Attraverso la sistemazione delle quote altimetriche e la pavimentazione del terreno sarà riorganizzata la sosta dei veicoli, individuando quelli per persone con disabilità.

È inoltre previsto un intervento di sistemazione sullo sviluppo della pista ciclabile che conduce verso il campeggio comunale.

L'intervento è compreso all'interno del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025, già approvato dalla Giunta municipale.

