La stagione, anche quella dei servizi, a Muravera parte (ancora una volta) in ritardo: la pulizia e la cura delle spiagge da San Giovanni sino a Costa Rei - trenta chilometri di lunghezza - ci sarà senz’altro e le risorse sono abbondanti (85mila euro) ma i risultati difficilmente si vedranno prima del mese di luglio. Nella delibera approvata dall’amministrazione comunale uscente, infatti, l’aggiudicazione del servizio è prevista per il 27 di giugno mentre l’affidamento due giorni più tardi, lunedì 29 giugno. Un ritardo dovuto forse anche alla data delle elezioni, fissate il prossimo 7 e 8 giugno: un periodo piuttosto complicato per un paese costiero che deve, appunto, organizzare la stagione turistica. Una data che peserà, inevitabilmente, su chi sarà chiamato ad amministrare il paese.

In ogni caso il progetto prevede una pulizia accurata e il posizionamento di quasi un chilometro di passerelle in legno (passerelle acquistate negli scorsi anni e oggi accatastate nei magazzini del Comune) in gran parte delle spiagge. La pulizia dell’arenile (con trattore e puli-spiaggia dove possibile) dovrà essere effettuata da una squadra di cinque persone ogni giorno per quattro ore e dovrà concludersi entro le 9 del mattino per non disturbare i bagnanti. Quest’ultima disposizione lo scorso anno talvolta non è stata rispettata tra le proteste, appunto, di chi si è ritrovato a prendere il sole in spiaggia fra polvere e rumori.

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