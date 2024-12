Un finanziamento di 600mila e uro è stato concesso dalla Regione al Comune di Muravera. La firma delle convenzioni da parte del sindaco, Salvatore Piu, passaggio fondamentale per l'utilizzo dei fondi, è avvenuta questa mattina.

«Tra le opere prioritarie - si legge in una nota del Comune - 150mila euro saranno destinati alla manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri, con il risanamento di cornicioni, facciate, balconi e impianti. Un altro stanziamento di 150mila euro sarà utilizzato per l'installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza a Costa Rei e per il potenziamento di quello già esistente in piazza Europa a Muravera. Infine, 300mila euro saranno impiegati per interventi urgenti di manutenzione e riqualificazione della viabilità urbana».

«Questi fondi rappresentano un passo avanti significativo per il nostro comune - ha dichiarato il sindaco di Muravera, Salvatore Piu - Interverremo su aree cruciali, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini».

L'assessore comunale al Bilancio, Andrea Mura, ha evidenziato il valore della sinergia istituzionale: «Questi finanziamenti sono il risultato di un lavoro congiunto e di richieste ben argomentate. Voglio ringraziare chi ha sostenuto gli emendamenti alla variazione di bilancio regionale, risorse indispensabili per affrontare alcune criticità. Ora l'obiettivo è inserirle nel bilancio comunale, avviare gli iter progettuali e dare il via ai lavori il prima possibile».

