La Giunta comunale di Muravera ha approvato il progetto di Fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di interventi strutturali di miglioramento sismico nella Scuola primaria di Via Rinascita. Saranno spesi 300mila euro.

Gli interventi previsti mirano in particolare a eliminare le criticità riscontrate nei solai e nei materiali strutturali dell’edificio, migliorare la capacità portante e il comportamento della struttura, aggiornare le condizioni di sicurezza dell’immobile, in conformità alle più recenti disposizioni normative e prevenire e risolvere i fenomeni di sfondellamento e distacchi degli intonaci mediante sistemi di rinforzo certificati.

© Riproduzione riservata