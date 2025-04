Si chiamava Giacomo Zucca, aveva 32 anni, la vittima dell’incidente avvenuto questo pomeriggio sulla Statale 387, in territorio di Selargius: nato a Isili, risultava residente a Cagliari ma stata a Dolianova.

Il giovane era in sella alla sua moto con l’amico Carlo Murgia quando, per cause ancora da accertare, all’altezza del chilometro 9,100 della strada del Gerrei è andato a sbattere contro la Punto guidata da Mario Perra, 81 anni.

Video di Luigi Almiento

Stando alle prime informazioni l’auto si era appena immessa sulla Statale e Zucca non è riuscito a evitarla. Ma la dinamica deve essere ancora accertata dagli agenti della polizia locale di Selargius, coordinato dal comandante Marco Cantori, che hanno effettuato i rilievi.

Il giovane che viaggiava con Zucca è stato trasportato in gravi condizioni al Brotzu ma non sarebbe in pericolo di vita.

