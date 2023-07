Politica sarda in lutto: è morto Franco Sergio Pisano. Aveva 72 anni. Un malore improvviso lo ha colpito sabato scorso e oggi il suo cuore ha smesso di battere.

Originario di Selegas, ha guidato la sua comunità per 33 anni: è stato sindaco dal 1975 al 1997 e dal 2001 al 2011.

Laureato in Fisica nello stesso anno in cui ha indossato per la prima volta la fascia tricolore, è stato anche consigliere regionale, eletto con il partito dei Riformatori, dal 2001 al 2009, per poi tornare nel palazzo di via Roma nel 2013. Successivamente ha ricoperto altri incarichi politici, ma non in prima linea.

«Amico mio, non dimenticarti di me, perché io non mi dimenticherò di te», scrive l’ex parlamentare Pierpaolo Vargiu, pubblicando una foto con Pisano.

Un ricordo arriva anche dal sindaco di Mandas, Umberto Oppus: «Un grande figlio della Trexenta», dice, «mi auguro che la storia riporti e ricordi le tante cose fatte sia dal punto di vista politico che professionale. Soprattutto la storia di uno studente modello e preparato che diventò uno dei leader della DC del territorio. Selegas, la Trexenta e la Sardegna perdono una bella persona».

(Unioneonline/E.Fr.)

