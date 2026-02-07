Cordoglio a Sinnai per la morte di una delle sue nonnine, Teresa Atzeri, che aveva compiuto il secolo di vita a luglio dello scorso anno.

La nonnina era conosciuta e stimata, ricordata anche per la sua bravura come maestra-cestinaia. Era sorella di Barbara Atzeri, fondatrice del primo storico ristorante della frazione turistica di Solanas, morta ultranovantenne.

Tra i ricordi più belli della signora Teresa il matrimonio nel 1950 con Angelo Uda e la nascita dei figli.

© Riproduzione riservata