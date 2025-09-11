Montevecchio, l'apicoltura della Trexenta premiata alla sagra del mieleDa oltre trent’anni è un’occasione unica per scoprire la ricchezza del miele e le sue molteplici proprietà
Giovanni Tronci di Ortacesus ha ricevuto l’attestato di qualità dei Mieli tipici della Sardegna in occasione della trentaduesima edizione della Sagra del Miele, l’evento che celebra sapori, cultura e natura nel borgo di Montevecchio.
La manifestazione rappresenta da oltre trent’anni un’occasione unica per avvicinarsi al mondo dell’apicoltura, scoprendo la ricchezza delle varietà di miele e le molteplici proprietà che rendono questo alimento un vero e proprio simbolo di benessere. Il Premio di qualità dei Mieli Tipici della Sardegna inevece è giunto quest’anno alla sua venticinquesima edizione. Tronci, hobbista, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la qualità del miele di millefiori prodotto nel territorio di Ortacesus. «I tanti sacrifici, uniti a passione, amore e rispetto per le api hanno portato a questo importante riconoscimento», ha detto il giovane produttore.
Grande soddisfazione per la Trexenta che ha conquistato anche l’attestato di qualità con il miele di sulla dell'azienda Mirai di Pimentel e con l'azienda Cuore di Mulargia di Anna Maria Cabiddu (Siurgus Donigala), che vanta già numerose partecipazioni (e diversi premi vinti) alla celebre sagra promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Guspini. Si tratta di un appuntamento irrinunciabile per produttori e semplici appassionati.