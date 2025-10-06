Non ce l’ha fatta Maria Franca Murtas, la donna di 83 anni che il 19 settembre era rimasta ustionata in seguito a un incidente domestico nella sua casa in via Rubicone. L'anziana era ricoverata da quindici giorni al Centro di grandi ustioni dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Inizialmente Murtas non era considerata in pericolo di vita. Negli ultimi giorni il suo stato di salute si è però aggravato, fino sabato sera, quando il suo cuore ha smesso di battere. Stretti nel dolore, i familiari più stretti si sono recati immediatamente a Sassari. L’anziana lascia un marito, Aldo Spiga, e cinque figli, Raffaele, Nicola, Giulia, Manuela e Simona.

La donna era stata investita da una fiammata che le aveva provocato ustioni al busto e alle braccia, mentre si trovava in cucina, ai fornelli. A causarla era stata una fuga di gas, che aveva portato anche allo scoppio di una bombola, il cui boato era stato sentito in tutto il quartiere.

