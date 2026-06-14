Non è stato trovato nell’abitazione dove sta scontando gli arresti domiciliari, un trentenne di Monserrato è stato denunciato per evasione dai carabinieri di Quartu e Monserrato impegnati in un servizio di prevenzione dell’hinterland. Il giovane disoccupato deve così rispondere ora anche di evasione.

L’uomo si trovava attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione. La scorsa notte, i militari hanno effettuato ripetuti controlli presso il luogo di espiazione della misura, senza però riuscire a rintracciarlo. Gli accertamenti condotti nell’immediatezza hanno permesso di constatare l'allontanamento non autorizzato dell'interessato, avvenuto in violazione delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria.

Una volta documentata l’irregolarità, i carabinieri hanno provveduto a informare la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per le conseguenti valutazioni sulla posizione del giovane e sull'eventuale aggravamento della misura cautelare in corso.

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