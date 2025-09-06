Monserrato, deve scontare 4 mesi per ricettazione: arrestatoDopo dieci anni dai fatti contestati è stata imposta l’esecuzione della pena
Nelle prime ore del mattino i carabinieri di Monserrato hanno arrestato un uomo di 52 anni, residente in città e già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.
Il provvedimento riguarda una condanna a quattro mesi di reclusione per un episodio di ricettazione avvenuto a Cagliari il 17 agosto 2015. Dopo dieci anni dai fatti contestati, la giustizia ha imposto l’esecuzione della pena.
Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato presso la sua abitazione, dove sconterà la misura detentiva sotto la supervisione dell’Autorità giudiziaria.
(Unioneonline/Fr.Me.)