Monastir, un incendio devasta un’azienda agricolaLe fiamme sono divampate in una zona periferica, vicino alla strada provinciale 7
Un incendio ha distrutto un'azienda agricola a Monastir, alle prime luci dell'alba di stamattina. Il rogo è divampato in una zona di periferia, vicino alla strada provinciale 7: coinvolti anche due mezzi agricoli e del fieno.
A intervenire per lo spegnimento due squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Cagliari, con un'autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e autobotte. In tutto, presenti tre automezzi e sette operatori.
Le operazioni sono cominciate nelle prime ore della mattina e sono ancora in corso. Da chiarire le cause dell’incendio: pesanti i danni alla struttura.
(Unioneonline)