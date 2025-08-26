Un incendio ha distrutto un'azienda agricola a Monastir, alle prime luci dell'alba di stamattina. Il rogo è divampato in una zona di periferia, vicino alla strada provinciale 7: coinvolti anche due mezzi agricoli e del fieno.

I vigili del fuoco a Monastir per l'incendio in un'azienda agricola

A intervenire per lo spegnimento due squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei vigili del fuoco di Cagliari, con un'autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e autobotte. In tutto, presenti tre automezzi e sette operatori.

Le operazioni sono cominciate nelle prime ore della mattina e sono ancora in corso. Da chiarire le cause dell’incendio: pesanti i danni alla struttura.



