Il Comune prepara il "Carnevale selargino 2026". In una lettera rivolta ai cittadini l'amministrazione comunale ricorda che «il Carnevale è da sempre un momento di festa, creatività e condivisione, capace di unire grandi e piccoli nel segno dell’allegria e della tradizione. Per questo motivo, l’amministrazione comunale invita tutta la comunità a partecipare attivamente alla sfilata di Carnevale, che attraverserà le vie del nostro paese trasformandole in un’esplosione di colori, musica e fantasia».

L’invito è rivolto a gruppi di cittadini, associazioni, comitati, famiglie e amici che desiderino prendere parte alla sfilata in maschera, liberamente o seguendo un tema comune, dando spazio alla creatività e all’originalità. «È inoltre gradita – scrive l'amministrazione comunale - la partecipazione di coloro che fossero disponibili a mettere a disposizione carri o mezzi allestiti, anche in forma semplice, che possano contribuire ad animare la sfilata con musica e intrattenimento, rendendo l’evento ancora più coinvolgente e festoso. Il Carnevale è una festa di tutti e per tutti: partecipare significa non solo divertirsi, ma anche rafforzare il senso di comunità e valorizzare la voglia di stare insieme».

