Cade un grosso pino a Castiadas e solo per fortuna non ci sono state gravi conseguenze. L’albero infatti, indebolito dalle piogge intense e dal vento, è finito su un’auto in sosta senza che ci fossero persone all’interno. L’incidente è avvenuto in località Camisa, lungo la strada provinciale 20 (di fronte al bar Camisa), La pattuglia dei carabinieri di Castiadas è subito intervenuta sul posto e poi i vigili del fuoco di San Vito hanno provveduto a rimuovere la pianta e liberare la carreggiata.

“Le continue precipitazioni – ha spiegato il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - hanno reso il terreno instabile e aumentato il rischio per gli alberi. È stata richiesta la transennatura del marciapiede e la rimozione della radice per garantire la sicurezza dei pedoni”. Da parte del primo cittadino arriva quindi la raccomandazione “di non parcheggiare in prossimità di alberi pericolanti o aree a rischio, specialmente in caso di piogge intense o vento forte. Il Comune, tramite l’ufficio tecnico e la polizia municipale, sta monitorando costantemente la situazione e lo stato di pericolo degli alberi sul territorio”.

Sempre a causa del maltempo lo scorso 10 gennaio sono caduti degli alberi e alcuni pali delle linee telefoniche. Adesso il grosso pino che è andato a finire sopra un’automobile in sosta. Il Comune chiederà lo stato di calamità naturale.

