Incidente con tre veicoli coinvolti e sei feriti, almeno uno in gravi condizioni,  questa mattina sulla Statale 131, all’altezza del chilometro 22, in territorio di Monastir. 

Incidente sulla 131 (Foto: Ylenia Mascia)
Incidente sulla 131 (Foto: Ylenia Mascia)
Incidente sulla 131

Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni degli automobilisti ma il 118 sul posto ha inviato anche l’elisoccorso, oltre che varie ambulanze. 

L'incidente sulla 131 (Foto: Ylenia Mascia)
L'incidente sulla 131 (Foto: Ylenia Mascia)
L'incidente sulla 131 (Foto: Ylenia Mascia)

Al lavoro anche i vigili del fuoco, per liberare la sede stradale dai mezzi distrutti, e gli agenti di una pattuglia della polizia stradale per la gestione della viabilità. 

Il traffico in direzione Sassari ha subito pesanti rallentamenti. 

- Notizia in  aggiornamento – 

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