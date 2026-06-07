Monastir, incidente sulla 131: sei feriti, intervento dell’elisoccorsoTre veicoli coinvolti, traffico bloccato in direzione Sassari
Incidente con tre veicoli coinvolti e sei feriti, almeno uno in gravi condizioni, questa mattina sulla Statale 131, all’altezza del chilometro 22, in territorio di Monastir.
Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni degli automobilisti ma il 118 sul posto ha inviato anche l’elisoccorso, oltre che varie ambulanze.
Al lavoro anche i vigili del fuoco, per liberare la sede stradale dai mezzi distrutti, e gli agenti di una pattuglia della polizia stradale per la gestione della viabilità.
Il traffico in direzione Sassari ha subito pesanti rallentamenti.
- Notizia in aggiornamento –