Quartu partecipa anche quest’anno la Settimana europea della mobilità sostenibile, con un calendario ricco di eventi e iniziative.

Si inizia sabato 16 settembre in piazza XXV Aprile con il Park(ing) Day, che invita i cittadini a riappropriarsi degli spazi di solito occupati dalle auto. La piazza sarà anche punto d'incontro per una pedalata di gruppo verso il Parco di Molentargius. Sempre in collaborazione con FIAB, e con il contributo degli agenti della Municipale, anche l'appuntamento di mercoledì 20. Al parco Parodi, alle 17, è previsto “Io Pedalo in sicurezza”, un laboratorio con giochi, percorsi didattici e gadget. Dalle 16.30 alle 19.30, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali, c'è anche “Cambia stile - Vai in bici”. Tra le tante iniziative anche la sistemazione di rastrelliere vicino alle chiese. Previsti tre diversi circuiti: “Musica nel parco”, "Percorso sonoro” e “Suonando la natura”.

Domenica 17 invece è il turno della Fancy Women Bike Ride, un appuntamento annuale imperdibile per migliaia di donne in tutto il mondo, che desiderano cambiare le proprie abitudini e supportare così la crescita delle città. Si parte – in concomitanza con tanti altri Comuni – alle 16.30 da piazza Azuni. Come spiega l'assessora alla Mobilità e ai Trasporti Barbara Manca «promuovere soluzioni sostenibili per i nostri spostamenti quotidiani è una politica in linea con l'impegno portato avanti in questi anni per incoraggiare i cittadini al risparmio energetico e al trasporto attivo, e ottenere così una città vivibile, moderna, attrezzata, ma al contempo attenta alla qualità dell'aria e alla salute pubblica».

