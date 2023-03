Ha minacciato di morte l’anziana madre per farsi consegnare del denaro. Ma qualcuno, a Quartucciu, ha chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto e lo hanno arrestato.

In manette è finito un 60enne disoccupato. Quando ha visto i militari di Cagliari-San Bartolomeo, ha cominciato a ingiuriarli colpendolo anche uno.

Messo ai domiciliari per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, per oggi è in programma l’udienza di convalida.

(Unioneonline/s.s.)

