Trovato in possesso di stupefacenti di vario tipo, un 55enne di Sinnai è stato arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio.

L’uomo, che è anche percettore del Reddito di cittadinanza, è stato fermato per strada ieri sera dai carabinieri nell’ambito di un normale servizio. Dopo il controllo personale si è svolta la perquisizione domiciliare durante la quale sono stati recuperati 4,28 grammi di marijuana, 1,82 grammi di cocaina, 0,35 grammi di hashish, trecento flaconi di metadone cloridrato da 20 mg ciascuno e 2.195 euro in contanti in banconote di piccolo taglio, probabile provento dello spaccio.

Il 55enne, messo ai domiciliari, oggi affronterà l’udienza di convalida al tribunale di Cagliari.

