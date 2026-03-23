Caos viabilità
23 marzo 2026 alle 09:59aggiornato il 23 marzo 2026 alle 10:00
Mattinata da incubo sulla 131 dir: doppio tamponamento e traffico in tiltGli scontri sia in direzione Sassari sia in direzione Cagliari
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Mattinata da incubo per il traffico sulla 131 dir a causa di due incidenti.
Il primo, in direzione Sassari, sarebbe un tamponamento a catena con almeno cinque veicoli coinvolti.
L’altro, in direzione Cagliari, sarebbe invece un tamponamento tra due auto.
Sul posto la Polizia locale per i rilievi e per gestire la viabilità.
Sono intervenute anche le ambulanze del 118 ma non dovrebbero esserci feriti gravi
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