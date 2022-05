Un 22enne e una 21enne di Uta sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Iglesias per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, al termine di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati in possesso di circa 500 grammi di marijuana, di un bilancino, di materiale per il confezionamento e della somma di 1.200 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio e presumibile provento dell’attività di spaccio.

Gli arrestati sono stati condotti in caserma a Iglesias in attesa del rito direttissimo previsto questa mattina a Cagliari.

