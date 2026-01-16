Sedici edizioni alle spalle, una lunga storia di eventi, spettacoli e ricerca. Alla rassegna itinerante di canto, musica e danza popolare Mare e Miniere è dedicato Miradas, diretto da Mauro Palmas e Tomaso Mannoni con i testi di Maria Gabriella Ledda e la fotografia di Roberto Putzu.

Il docufilm sarà proiettato domani, alle 19.00, al Museo Dart-Casa Falconieri di Dolianova. Un racconto sotto forma di diario di espressioni artistiche ed esperienze formative di un insieme eterogeneo di persone di ogni età ed estrazione, provenienti da ogni parte del mondo: volti, lingue, voci, suoni e stili che si intrecciano e si fondono in un percorso culturale unico, vissuto come occasione irripetibile di partecipazione, unità, crescita, identità e libertà.

Miradas riproduce l'autenticità di “Mare e Miniere” attraverso scene tratte dai concerti, una collezione di brani eseguiti dal vivo, laboratori ed interviste agli stessi artisti. Ingresso gratuito.

