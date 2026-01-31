Maracalagonis, tutto pronto per i carri allegorici e le maschereNon mancherà la zeppolata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Maracalagonis propone anche quest'anno il suo tradizionale Carnevale arrivato alla nona edizione. Organizza la Pro Loco con la collaborazione del Comune.
L'appuntamento è per il 15 febbraio: tra le ore 14,30 e le 15, è previsto il raduno dei carri allegorici e delle maschere presso il piazzale del campo sportivo e nella piazza Giovanni XXIII.
Seguirà la sfilata allegorica in paese attraverso la Piazza Giovanni XXIII e le vie Cagliari, Maddalena, Fani, Aretino, Cagliari, Nazionale, Dante, Garibaldi, Santo Stefano, Roma e rientro in piazza Giovanni XXIII.
Seguirà la premiazione della migliore maschera e dei carri di carnevale. Alle 18 la zeppolata e uno spettacolo e intrattenimento musicale. La festa si svolgerà anche con la la partecipazione dell' Oratorio San Giovanni Bosco e della parrocchia Vergine degli Angeli di Maracalagonis.