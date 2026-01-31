Maracalagonis propone anche quest'anno il suo tradizionale Carnevale arrivato alla nona edizione. Organizza la Pro Loco con la collaborazione del Comune.

L'appuntamento è per il 15 febbraio: tra le ore 14,30 e le 15, è previsto il raduno dei carri allegorici e delle maschere presso il piazzale del campo sportivo e nella piazza Giovanni XXIII.

Seguirà la sfilata allegorica in paese attraverso la Piazza Giovanni XXIII e le vie Cagliari, Maddalena, Fani, Aretino, Cagliari, Nazionale, Dante, Garibaldi, Santo Stefano, Roma e rientro in piazza Giovanni XXIII.

Seguirà la premiazione della migliore maschera e dei carri di carnevale. Alle 18 la zeppolata e uno spettacolo e intrattenimento musicale. La festa si svolgerà anche con la la partecipazione dell' Oratorio San Giovanni Bosco e della parrocchia Vergine degli Angeli di Maracalagonis.

© Riproduzione riservata