Appuntamento oggi a Maracalagonis alle 18:30 con su "Spàssiu in Bixinau" che, dal 2012 al 2016, ha allietato i diversi quartieri del paese. Organizza l'associazione culturale “Ballu tundu”. Una manifestazione voluta dall’amministrazione comunale che l'ha finanziata insieme all'associazione Enti Locali per lo spettacolo.

L’appuntamento è nei vicinati di "Carroi e Sa Mura" (tra le vie Repubblica e Dei Mille), dove potranno anche essere visitate le abitazione delle famiglie che hanno dato la loro adesione. Sarà possibile anche ammirare gli artigiani all'opera e degustare le pietanze e vini i del territorio offerti dagli abitanti dei vicinati.

Il coordinamento della rassegna coordinati da Franca Serra e Roberto Pili, e dalle associazioni che hanno aderito all'invito della presidente dell'associazione “Ballu tundu”, Maria Chiara Farci e del direttore artistico Orlando Mascia: la Pro Loco Marese, San Basilio, Hamara, Sant’ Antonio, Sa Cedra, Nostra Sennor'e Itri.

In programma anche un concerto di musica etnica di “Balla sardigna”: si potrà ballare al suono delle launeddas, dei sulitus, organetti, tamburelli, trunfas, chitarra e voce, dei musicisti Orlando ed Eliseo Mascia, Matteo Muscas, Luca Schirru, Samuele Meloni, Mario Aledda, Gigi Zuncheddu.

