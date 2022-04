Il Comune di Maracalagonis, come deciso in Consiglio, ha detto sì alla convenzione per la gestione in forma associata dei progetti di rigenerazione urbana con i Comuni di Castiadas, Quartucciu e Villasimius.

Per Maracalagonis sono proposti, attraverso un bando, progetti per un milione e 400mila euro per interventi di risanamento e adeguamento della “Casa Su Coru e Mara” del vecchio Municipio di Via Roma, per il completamento funzionale dell’edificio Ex Esmas e riqualificazione aree esterne.

Programmata anche la realizzazione parcheggi e la riqualificazione aree esterne della Scuola primaria di Via D’Annunzio.

Si tratta di interventi particolarmente necessari, ovviamente ancora tutti da finanziare.

