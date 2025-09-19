Una nuova cabina elettrica è stata installata dall'Enel nell'area parcheggio dell'ex scuola dell'Esmas in fase di ristrutturazione a Maracalagonis. Servirà per il potenziamento dell’energia elettrica da destinare al vicino quartiere dove in passato, si sono registrati diversi black out con pesanti disagi per i residenti e anche con danni per gli elettrodomestici.

La nuova cabina dovrebbe assicurare finalmente la soluzione del problema assicurando anche la corrente elettrica per il funzionamento del centro cottura che dovrebbe assicurare 500 pasti al giorno per le scolaresche locali.

