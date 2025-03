Azzerata la Giunta comunale di Maracalagonis con provvedimento della sindaca Francesca Fadda. Da qualche ora quindi il vice Antonio Melis, Ennio Fogli , Francesco Pinna e Martina Mulliri componenti dell'esecutivo, hanno perso l'incarico.

Paola Corona, assessora alla pubblica istruzione, si è dimessa: dovrebbe essere sostituita da Elio Ghironi. La sindaca è già al lavoro per la ricomposizione del nuovo esecutivo entro l'inizio della prossima settimana.

«C'è necessità -ha detto Fadda- di una accelerata per poter completare il programma cui ci siamo prefissi a inizio legislatura. Voglio rispettare tutti gli impegni presi. Per questo è necessaria la massima collaborazione».

Nessuna replica al momento da parte degli ormai ex assessori: «Ho appena ricevuto il decreto -ha detto l'ormai ex vice sindaco ed ex assessore all'Urbanistica Antonio Melis –. Leggerò attentamente poi vedrò se replicare o meno».

La Giunta "Vivere Maracalagaonis" ha vinto le elezioni amministrative con Francesca Fadda candidata a sindaco, erano stati eletti anche Laura perra, Valentina Pisu, Elio Ghironi, Salvatre Angioni e Maria Vincenza Putzu.

Il consigliere di minoranza Gianluca Mudu è estremamente critico: «Appena qualche giorno fa in Consiglio comunale il Sindaco raccontava di quanto è coesa, brava, efficiente la sua maggioranza. Oggi con un decreto accompagnato da un lungo post su Facebook racconta una storia diversa, caratterizzata da faide interne, immobilismo e irritazione. La sindaca lamenta anche offese e scorrettezze nei suoi confronti. Se queste cose sono avvenute che dica chiaramente a chi si riferisce, così abbiamo tutti un quadro più completo».

