Elio Ghironi sarà sicuramente uno dei nuovi assessori della nuova futura Giunta comunale di Maracalagonis, dopo l'azzeramento dell'esecutivo firmato oggi dalla sindaca Francesca Fadda. Ghironi entrerà al posto di Paola Corona che si è dimessa dall'incarico (ricopriva l'incarico di assessore alla Pubblica istruzione e alle Tradizioni popolari).

Mancano quindi altri quattro nomi da inserire nella nuova Giunta: non è da escludere la riconferma di qualcuno degli ex assessori dimissionati. Così come non è da escludere la chiamata di qualche tecnico.

Solo ovviamente voci, la sindaca non si sbilancia. Entro metà della prossima settimana la crisi sarà probabilmente superata.

