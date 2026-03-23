Il Consiglio comunale di Maracalagonis è stato convocato per domani, 24 marzo alle ore 18,30.

L'assemblea dovrà provvedere alla discussone e all’eventuale approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028.

E' questa una delle ultime convocazione del Consiglio: a Maracalagonis si voterà a giugno per il rinnovo del Consiglio comunale. 

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