l’assemblea
23 marzo 2026 alle 11:01
Maracalagonis, il Consiglio comunale discute il bilancioLa convocazione per domani, 24 marzo alle 18,30
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Il Consiglio comunale di Maracalagonis è stato convocato per domani, 24 marzo alle ore 18,30.
L'assemblea dovrà provvedere alla discussone e all’eventuale approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028.
E' questa una delle ultime convocazione del Consiglio: a Maracalagonis si voterà a giugno per il rinnovo del Consiglio comunale.
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