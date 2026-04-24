Il Commissario straordinario del Comune di Maracalagonis Marco Fadda ha approvato il bilancio finanziario 2026/2028.

Lo stesso bilancio non era passato in Consiglio lo scorso marzo, con lo scioglimento dello stesso Consiglio e con le dimissioni della sindaca Francesca Fadda. Poi la nomina del Commissario e ora questa importante delibera per l'attività amministrativa del Comune.

A Maracalagonis si voterà il 7 e l'otto giugno per il rinnovo del Consiglio comunale.

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