L’assemblea
24 aprile 2026 alle 22:37
Maracalagonis, il bilancio approvato dal Commissario del ComuneLo stesso bilancio non era passato in Consiglio lo scorso marzo, con le dimissioni della sindaca Francesca Fadda
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Il Commissario straordinario del Comune di Maracalagonis Marco Fadda ha approvato il bilancio finanziario 2026/2028.
Lo stesso bilancio non era passato in Consiglio lo scorso marzo, con lo scioglimento dello stesso Consiglio e con le dimissioni della sindaca Francesca Fadda. Poi la nomina del Commissario e ora questa importante delibera per l'attività amministrativa del Comune.
A Maracalagonis si voterà il 7 e l'otto giugno per il rinnovo del Consiglio comunale.
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