È stato fatto brillare questa mattina l’ordigno risalente alla Prima guerra mondiale ritrovato il 19 settembre scorso in viale San Vincenzo a Cagliari.

Le operazioni sono state effettuate dagli specialistici del 5° reggimento genio guastatori della Brigata "Sassari" alla cava “ex. Felsarda S.p.a.” di Maracalagonis.

Il residuato era una granata di artiglieria da 260 millimetri. A segnalarlo erano stati alcuni operai impegnati nelle operazioni di manutenzione del verde pubblico, nell’area che ospita gli uffici dell’assessorato della Pubblica istruzione e politiche giovanili del Comune.

Dopo essere stato messo in sicurezza, l'ordigno era stato trasportato alla cava “Mereu” di Quartu Sant’Elena in attesa del via libera alle operazioni di brillamento, che si sono concluse alle 10.39 di questa mattina.

L'intervento degli artificieri del 5° reggimento genio guastatori di Macomer ha richiesto lo sgombero della cittadinanza per un raggio di un chilometri e mezzo dal sito di brillamento (l'ordinanza di sgombero era stata firmata dalla sindaca Francesca Fadda) e l'utilizzo di una particolare tecnica di innesco volta a ridurre al minimo gli effetti dell’esplosione.

