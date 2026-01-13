l’evento
13 gennaio 2026 alle 21:55
Maracalagonis, cresce l’attesa per la festa di San Sebastiano e su FogadoniPrevista l’esibizione delle maschere dell'associazione "Martis de agoa" e del gruppo etnomusicale "Nodias"
Si svolge domenica 18 gennaio a Maracalagonis la festa di San Sebastiano e de su fogadoni. Organizzano Proo Loco, la Parrocchia e l'associazione "Martis de agoa".
Il programma prevede per le 18 la benedizione e l'accensione del su fogadoni. Si esibiranno le maschere dell'associazione "Martis de agoa" e del gruppo etnomusicale "Nodias".
Previsto l'assaggio di fave lesse, pane, ceci, vino e arance. In programma anche la premiazione dei presepi rionali.
