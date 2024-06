Di pale eoliche si parlerà mercoledì 18 giugno in Consiglio comunale a Maracalagonis. L'obiettivo è dire no al progetto che prevede l'installazione di 17 pale, nei territori di Maracalagaonis e Sinnai.

Il "no" è certo, visto che neppure in paese, come a Sinnai, nessuno vuole le pale eoliche proposte anche tra vigneti e uliveti ed in aree di interesse ambientali.

«Il Comune», dice la sindaca Francesca Fadda, «è fortissimamente contrario all’installazione di questo mostri d’acciaio nella zona del Parco di Craboni, a circa un chilometro dall’abitato. Siamo chiamati ad esprimerci entro il 20 giugno. Abbiamo le idee chiare. No a questo progetto».

Anche Coldiretti di Maracalagonis e Sinnai hanno già fatto conoscere il proprio parere per bocca dei loro presidenti di sezione Giuseppe Farci e Alessandro Cocco. Presto potrebbe essere chiamato ad esprimersi anche il nuovo consiglio comunale di Sinnai. Da qui al 20 giugno il tempo c'è.

